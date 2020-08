Eeklo investeert 34 miljoen in nieuw stadspark “meer groen, meer economie en meer ruimte voor de burger”

Rond de Paterskerk staan veel leegstaande gebouwen. Daar wil het stadsbestuur iets aan doen. “Het is de bedoeling dat we dit deel van Eeklo doen heropleven”, begint burgemeester Luc Vandevelde (SMS) te vertellen. “We willen de bevolking ruimte geven, vandaar dat we in de tuin van het klooster een park willen bouwen met prachtige bomen en veel groen. In de Paterskerk kunnen we dan evenementen organiseren. Verder zullen er dankzij privé-investeringen winkels, kantoorruimte en een ondergrondse parking gebouwd worden”, besluit Vandevelde. Het hele project zou 33, 8 miljoen euro moeten kosten waarvan de stad Eeklo een derde van zal betalen.