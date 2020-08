Foorkramers Gent boos nadat "ja" plots "neen" werd voor de kermis in Gentbrugge Flora

Dat zijn de extra maatregelen die de stad Gent nu genomen heeft, na het overleg in de crisiscel woensdagochtend. Het aantal besmettingen in Gent is laag en de stad wil dat zo houden. Daarom worden evenementen in openlucht afgelast, als het aantal bezoekers er niet tot 200 kan beperkt worden, of waarbij er niet genoeg afstand kan zijn tussen de bezoekers. Het gaat dan om straatfeesten, buurtfeesten, occasionele rommelmarkten, kermissen en foren (Gentbrugge Flora, Oogstkermis in Oostakker, en de kermis in Ledeberg). Die zijn allemaal geannuleerd tot eind augustus. Ook is het mondmasker voortaan verplicht voor wie op de Blaarmeersen wandelt, loopt of fietst. Ook in het skatepark moet je voortaan een mondmasker dragen, en daar mogen er maar 150 in plaats van 200 bezoekers tegelijk zijn.