Hagelandse burgemeesters vragen maatregelen om fruitpluk coronaproof te laten gebeuren 

"Sommige mensen komen uit groene zones en dat is geen enkel probleem, maar sommigen komen uit oranje zones", zegt burgemeester Boudewijn Herbots (CD&V) van Zoutleeuw. " We vragen de overheid heel duidelijk dat we ondersteund worden om die mensen te testen, zodat we zeker zijn dat ze geen besmettingen binnenhalen. En mocht dat toch zo zijn, dat we dan ook ondersteuning krijgen om deze mensen te helpen en in quarantaine te plaatsen, en de nodig maatregelen kunnen nemen zodat dit alles veilig kan verlopen."