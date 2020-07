Geen ganzenrijden in Antwerpse polderdorpen dit jaar?

Normaal trekt het ganzenrijden jaarlijks zo'n 5.000 bezoekers. “Misschien zullen we de toestemming wel krijgen om het ganzenrijden te laten doorgaan, maar aan alle veiligheidsvoorschriften voldoen lijkt me niet haalbaar”, vertelt De Schutter.

In augustus wordt de definitieve beslissing genomen of het keizerrijden in september wel nog zal doorgaan. “Het evenement nog meer opschuiven is niet meer aan de orde. Met pijn in het hart vrees ik dat het keizerrijden in september niet zal doorgaan”, aldus De Schutter.