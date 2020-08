Geen oefenwedstrijden streep door de rekening voor Lokeren-Temse

Nadat de Pro League eerder besliste dat de wedstrijden in 1A en 1B zonder publiek gespeeld worden, gaat Voetbal Vlaanderen nog een stap verder: alle wedstrijden in de amateurklasse zijn tot 25 augustus afgezegd. En dat heeft sportief heel wat gevolgen: Voorbereidingswedstrijden zijn nodig om wat ingeoefend is op training in de praktijk om te zetten.

"Voor Lokeren-Temse is dat nog veel meer het geval", zegt woordvoerder Herman Vandeputte. Lokeren-Temse had vandaag normaal een oefenwedstrijd tegen Hamme op het programma. "We hebben veel nieuwe spelers die in de ploeg moeten worden ingepast en hoe dat kan, zie je maar best wanneer je wedstrijden speelt."