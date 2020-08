Torhout en Oudenburg organiseren al een week lang zelf contactopsporing

Torhout gaat nog een stap verder in de strijd tegen corona en heeft nu ook alle eigen evenementen tot en met eind dit jaar geannuleerd. Op lokale evenementen van andere organisatoren mogen er maximaal 15 personen komen. Dat is nog een stuk strenger dan de maatregelen van de Nationale Veiligheidsraad. "Maar daar is een reden voor", zegt burgemeester Kristof Audenaert. "Torhout zat in de top 10. De cijfers evolueren gunstig, maar we blijven nog altijd in de rode zone zitten. We willen daar absoluut uit. Daarom organiseren we geen grote evenementen meer in Torhout tot eind dit jaar."