Herexamens Universiteit Antwerpen coronaproof, opnieuw examens in Antwerp Expo

De verstrengde coronamaatregelen in de provincie Antwerpen zullen geen invloed hebben op de herexamens van de studenten van de Universiteit Antwerpen. De examens worden op dezelfde manier georganiseerd als in juni. “Ook zullen er opnieuw examens doorgaan in Antwerp Expo. Daar kunnen heel veel studenten in alle veiligheid samen hun examen afleggen”, vertelt Peter De Meyer van Universiteit Antwerpen.