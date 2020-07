Na stroom van annulaties: Horeca Vlaanderen roept op regel van 4 mensen aan 1 tafel te schrappen in Antwerpen

Onder de nieuwe coronamaatregelen voor de horeca mag je in de provincie Antwerpen met slechts vier personen of één gezin aan tafel zitten. Dat is de doodsteek voor de Antwerpse restaurants en cafés volgens Matthias De Caluwe, CEO van Horeca Vlaanderen. Hij roept gouverneur Cathy Berx op om de maatregelen te herzien en dezelfde regels te hanteren als in de rest van het land.