Howest en Karel de Grote Hogeschool krijgen "prijs" van organisatie die opleiding acupunctuur in vraag stelt

SKEPP vindt het niet kunnen dat een hogeschool zo'n opleiding aanbiedt. Er is volgens de "studiekring voor kritische evaluatie van pseudowetenschap en het paranormale" geen enkel bewijs dat acupunctuur effectief werkt. "Het enige dat effectief bewezen is, is dat acupunctuur een licht verdovend effect heeft", zegt Paul De Belder van SKEPP. "Dat is niet onlogisch, want je lichaam maakt eigenlijk zelf endorfines aan als je geprikt wordt."

"Onderzoekt toont zelfs aan dat het niet eens uitmaakt waar en of je prikt", zegt De Belder. "Er zijn testen geweest met naalden die zich onmiddellijk terugtrekken. De patiënt krijgt de indruk dat hij of zij geprikt wordt, maar dat is niet zo. Toen is aangetoond dat acupunctuur een placebo-effect heeft."

De directie van Howest spreekt SKEPP tegen en zegt dat er wel degelijk studies zijn die het nut van acupunctuur aantonen.