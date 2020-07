Nooit eerder werden zoveel milieuactivisten vermoord: wereldwijd meer dan 200 in 2019  

Colombia en de Filipijnen zijn samen goed voor iets meer dan de helft van de bevestigde sterfgevallen, respectievelijk 64 en 43. Ook in Brazilië, Mexico, Honduras en Guatemala zijn activisten gestorven.



Het werkelijke aantal ligt volgens de ngo waarschijnlijk hoger als gevolg van niet-gemelde of verkeerd weergegeven gevallen, vooral in Afrika. Dat is te lezen in het Globbal Witness-jaaroverzicht. Ongeveer 40% van de slachtoffers waren autochtonen en meer dan twee derde stierf in Latijns-Amerika. Eén op de tien was vrouw.