Jongeman (23) sterft onder de kusttram in Oostende

Er zijn er in de maand juli al minstens 5 geweest met de kusttram. De Lijn is bang voor een "corona-effect": meer mensen kiezen voor een vakantie in eigen land en kennen de kusttram niet. Ook treedt er volgens De Lijn een tunnelvisie op als mensen op zoek zijn naar een parkeerplaats. Dan denken ze alleen maar aan die vrije plaats en vergeten ze de verkeersregels.

Elk jaar wijst De Lijn er in campagnes op dat een tram altijd voorrang heeft. Zo'n voertuig weegt veel en heeft dus tijd en ruimte nodig om te kunnen remmen.