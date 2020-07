Kruibeke schrapt alle evenementen tot het einde van het jaar

Kruibeke neemt extra maatregelen om de verdere verspreiding van corona tegen te gaan. De gemeente grenst met de provincie Antwerpen en daarom neemt Burgemeester Dimitri Van Laere (N-VA) extra maatregelen: alle evenementen voor de rest van 2020 worden afgelast én de horeca moet verplicht sluiten om 23 uur. “Het is geen makkelijke beslissing”, zegt Van Laere. “Vooral voor de mensen die hun tijd en energie steken in het organiseren van evenementen. Mijn boodschap is: focus je op volgend jaar, want ik vrees dat het voor dit jaar niet meer goed komt”.