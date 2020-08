Laatste avond in Antwerpen zonder avondklok, alles goed verlopen

Dinsdagavond was de voorlopig laatste avond zonder avondklok in Antwerpen en de randgemeenten. Alles is bijzonder rustig verlopen, in tegenstelling tot 13 maart toen de horeca om middernacht verplicht de deuren moest sluiten voor de lockdown. Jongeren hebben begrip voor de avondklok: “We beseffen dat we te los zijn geweest en moeten nu de gevolgen dragen”.