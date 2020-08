Laatste monniken verlaten Achelse Kluis maar er zal nog altijd echte trappist gebrouwen worden

Sinds 1846 verbleven er monniken in de Sint-Benedictusabdij die iedereen kent als de Achelse Kluis. In 2004 werd het complex als monument erkend door de Vlaamse overheid en in 2018 als vastgesteld bouwkundig erfgoed. De abdij heeft altijd een grote rol gespeeld in de streek, ook door de gigantische landbouwgronden die er bewerkt werden, later kwam er de brouwerij bij en werd het meer en meer een toeristische aantrekkingspool.