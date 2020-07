Liveblog - gemiddeld 328 nieuwe besmettingen per dag, ook ziekenhuisopnames stijgen nu sneller

Ook de ziekenhuisopnames blijven stijgen. Tussen 22 en 28 juli werden dagelijks gemiddeld 23 patiënten opgenomen in het ziekenhuis. In de periode van 15 tot 21 juli stond dat gemiddeld nog op 12. Dat is een stijging van maar liefst 89 procent. Gisteren zijn er zelfs 35 ziekenhuisopnames geteld. Het is drie maanden geleden dat het cijfer nog zo hoog lag. In West-Vlaanderen werden er tussen 22 en 28 juli 35 patiënten opgenomen, gevolgd door 34 patiënten per dag in Antwerpen. In Brussel werden er 30 mensen opgenomen, in Limburg 15, in Oost-Vlaanderen 14 en in Vlaams-Brabant tenslotte 2.

De overlijdens tenslotte zijn een beetje gedaald. Waar er in de periode van 12 tot 18 juli gemiddeld drie mensen per dag stierven aan het coronavirus, waren er dat er tussen 19 en 25 juli gemiddeld 2 per dag.