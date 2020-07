Middeleeuwse 'oogzalf' kan leiden tot nieuwe behandeling voor moderne hardnekkige infecties

"Aangezien de mengeling niet veel schade veroorzaakte aan menselijke cellen in het labo, of aan muizen, kunnen we mogelijk een veilige en effectieve antimicrobiële behandeling ontwikkelen uit deze remedie."

"De meeste antibiotica die we vandaag gebruiken zijn afgeleid van natuurlijke bestanddelen, maar ons werk benadrukt de noodzaak om niet enkel bestanddelen afzonderlijk te onderzoeken, maar mengelingen van natuurlijke producten om biofilm-infecties te behandelen. We denken dat de toekomstige ontdekking van antibiotica van natuurlijke producten vooruit geholpen zou kunnen worden door combinaties van ingrediënten te bestuderen in plaats van afzonderlijke planten of bestanddelen. In eerste instantie denken we dat deze combinatie de weg zou kunnen wijzen naar nieuwe behandelingen voor geïnfecteerde wonden, zoals de zweren op de voeten en benen van diabetici", zo zei Harrison.

"Ons onderzoek toont aan hoe belangrijk het is om realistische modellen te gebruiken in het laboratorium bij de zoektocht naar nieuwe antibiotica uit planten. Hoewel één enkel bestanddeel volstaat om kweken met vrij rondzwemmende bacteriën te doden, faalt dat tegen meer realistische infectiemodellen, waartegen de volledige remedie dan weer wel succes heeft", zei mede-auteur Jessica Furner-Pardoe van de Medical School in Warwick.

"Balds oogzalf benadrukt het belang van medische behandelingen uit vervlogen tijden. Ze toont aan dat de mensen in vroeg-middeleeuws Engeland minstens enkele effectieve middelen hadden. De samenwerking in dit project toont hoe belangrijk de letteren zijn in interdisciplinair onderzoek", zei Christina Lee van de School of English aan de universiteit van Nottingham. Lee bekeek in eerder onderzoek al of Bald's Leechbook, het vroeg-middeleeuwse handdoek waarin het recept voor de oogzalf staat, effectieve antibacteriële middelen bevatte.

De studie 'Anti-biofilm efficacy of a medieval treatment for bacterial infection requires the combination of multiple ingredients' is gepubliceerd in Scientific Reports van Nature. Dit artikel is gebaseerd op een persbericht van de University of Warwick.