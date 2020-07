Migranten en vluchtelingen maken onvoorstelbare gruwel mee voor ze de Afrikaanse kust bereiken

“Op deze reis kan het niemand wat schelen of je in leven blijft of sterft”, is de titel van het rapport. De reis die migranten en vluchtelingen ondernemen van de Afrikaanse kusten naar Europa is vrij goed gedocumenteerd, maar wat er voordien gebeurt, is veel minder bekend. Toch is dit al het zoveelste rapport dat wijst op de gruwel die migranten en vluchtelingen meemaken in Afrika. Doodgaan is daar zeker bij: gemiddeld 72 mensen komen elke maand om onderweg naar de Afrikaanse kust. Maar dat is zo goed als zeker een onderschatting.