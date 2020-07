Mondmasker confronteert ons met slechte adem: tips voor een goede mondhygiëne

"We krijgen de laatste maand vaak de vraag 'Nu ik vaak een mondmasker draag, ruik ik mijn eigen adem. Wat kan ik hieraan doen?' We merken ook dat mensen hun tanden nu beter poetsen omdat ze die ademgeur hebben." Aan het woord is Isabelle Mertens, voorzitter van de Beroepsvereniging voor mondhygiënisten.

"Halitose, slechte ademgeur, wordt vaak veroorzaakt door bacteriën die zwavelzuur produceren of tandvleesontsteking. Mensen denken vaak verkeerdelijk dat slechte adem uit de maag voorkomt, terwijl de oorzaak meestal in de mond te vinden is", legt Mertens uit.

Zij geeft meteen enkele tips voor een betere mondhygiëne: