Is sporten met mondmasker wel gezond? "Het kan, maar las af en toe een pauze in"

"Bewegen is gezond", zegt inspanningsfysioloog Bert Op 't Eijnde. "We raden dus zeker aan om te blijven sporten en bewegen. Zeker omdat we ondertussen ook weten dat fitte mensen minder risco lopen op het coronavirus." Maar de mondmaskers die de meeste mensen gebruiken, zijn niet geschikt om te sporten, geeft de inspanningsfysioloog toe. “Het is zo dat we in rust ongeveer 5 tot 6 liter lucht per minuut in- en uitademen”, legt hij uit. “Als je spreekt, stijgt dat naar 20. Maar wanneer je gaat sporten, verplaatst er zo'n 50 tot 150 liter lucht per minuut. Daar zijn de meeste mondmaskers niet geschikt voor. Zowel FFP2 -maskers als chirurgische maskers zijn eigenlijk niet geschikt. Die laatste laten wel meer ventilatie toe langs de zijkanten, en dat is gezonder. Zorg dus voor zoveel mogelijk ventilatie."