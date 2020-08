Mondmaskers verplicht in recyclageparken in Vlaams-Brabant

Ondertussen zijn andere recyclageparken in Vlaams-Brabant ook gevolgd. Mondmaskers zijn vanaf vandaag ook verplicht bij intercommunale Interza, die onder meer actief is in Zaventem en Kampenhout. Ook in de recyclageparken van Incovo, die onder andere in Vilvoorde en Zemst liggen, moet je vanaf nu een masker dragen, net als in de recyclageparken die zijn aangesloten bij de intercommunale Intradura..