Moskeeën dicht met Offerfeest is extra offer

Het offeren van een schaap is echter maar één aspect van het ‘Grote Feest’. Centraal staan de onderlinge verbondenheid van de islamitische gemeenschap, het versterken van familiale en collegiale relaties en de solidariteit met alle burgers. Want wij hebben niet alleen voor de gezondheid van de moslimgemeenschap beslist op te roepen de islamitische gebedshuizen met dit Offerfeest gesloten te houden, maar voor die van alle Vlamingen. Omdat wij moslims van hier zijn, investeren we ook in correcte Nederlandstalige communicatie.

Is het dan te veel gevraagd om het stigmatiseren van bevolkingsgroepen in verband met de stijgende coronabesmettingen te vermijden. Viroloog Marc Van Ranst - die ons bij onze besluitvorming begeleidt - beklemtoont steevast dat het virus niet het minste onderscheid maakt tussen wie gelovig is of wie niet, wie voorouders in het ene land heeft en wie in het andere, of noem maar op. Besmettingshaarden en superverspreiders kunnen overal opduiken en ze duiken momenteel ook overal op.