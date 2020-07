Ninove verbiedt eten, drinken en roken op de markt

Ninove heeft een grote markt met 127 kraampjes en daar komt veel volk naartoe. Maar Ninove zit ook boven de alarmdrempel van 20 besmettingen op 100.000 inwoners en het aantal stijgt nog. Dus vindt de stad een strengere aanpak nodig.

Gisteren was het marktdag en toen bleek dat mensen niet altijd het mondmasker aanhouden, zegt burgemeester Tania Dejonghe: "We merken dat mensen toch kuieren, bij elkaar blijven staan en dat is vooral als ze iets eten of drinken, of als ze roken. Om te vermijden dat mensen samentroepen zonder mondmasker gaan we we dat verbieden want dat levert toch een gevaar voor besmetting."

Tot en met zondag 6 september worden ook alle publike evenementen in Ninove geschrapt: geen braderieën, kermissen, wijkfeesten of eetfestijnen.