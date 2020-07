Poolse gemeenten moeten het zonder EU-jumelagesubsidies stellen door holebivrije zones

Dalli krijgt de steun van Eurocommissaris voor Justitie Didier Reynders. "Discriminatie, van gelijk welk type, kan nooit getolereerd worden in de EU. De Europese waarden moeten hoog in het vaandel gedragen worden in alle door de EU gefundeerde programma's, ook in dat voor jumelage", tweette hij.



Bijna 130 andere Europese gemeenten krijgen wel een subsidie van maximaal 25.000 euro, waaronder ook acht Poolse gemeenten. In totaal voorziet de EU 2,3 miljoen euro voor het programma.