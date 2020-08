Populaire strandbar in Het Zoute tijdelijk dicht na positieve coronatest

De uitbater van de bar testte gisteren positief op het coronavirus waardoor heel het team in quarantaine moest. De burgemeester van Knokke wou geen risico nemen en liet de bar meteen tijdelijk sluiten.

De medewerkers van de zaak zijn vandaag getest. Het is nu wachten op de uitslag van die tests, maar de strandbar blijft zeker ook nog morgen gesloten. Intussen is er ook een lokale testtracing opgestart om na te gaan met wie de eigenaar van de bar in contact was. Als alle andere personeelsleden negatief testen dan kan de bar vrijdag weer opengaan.