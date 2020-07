Johnny Depp versus krant The Sun die hem "vrouwenmepper" noemt: 3 weken aan modder gooien met ex in rechtbank 

ACHTERGROND Depp en (actrice en model) Heard waren een kleine twee jaar getrouwd, de scheiding werd afgerond in januari 2017. Zij beschuldigde hem van fysiek geweld en toonde daarvoor foto's van haar toegetakeld gezicht. Depp ontkende altijd met klem en stelde dat zij enkel uit was op het veilig stellen van haar "povere financiële situatie". Uiteindelijk betaalde Depp 6,6 miljoen euro, een bedrag dat Heard beloofde te schenken aan goede doelen.

De heisa leek daarmee afgesloten totdat het Britse sensatieblad The Sun in 2018 Depp afschilderde als "vrouwenmepper". The Sun begreep niet waarom activiste J.K. Rowling haar oog had laten vallen op vriend Depp voor een rol in de nieuwe "Fantastic beasts".



De acteur pikte die beschuldiging niet nog eens, vooral omdat Depp beweert dat het nét Heard was die losse handjes had. Depp startte een proces wegens laster en eerroof tegen The Sun. De eerste zitting begon op 7 juli waarna 3 weken volgden tsjokvol getuigenissen.