Skelet potvis Valentijn is bijna klaar: na 30 jaar bijna weer in ere hersteld

Eerst is potvis Valentijn jarenlang begraven, zodat het vlees aan de botten langzaam kon verteren. Dan moest hij nog ontvet worden. "Dat proces is nu bijna klaar", zegt professor Pieter Cornillie van de Universiteit Gent. "De ontvetting van het lichaamsskelet is achter de rug. Nu doen we dat nog met de schedel. De schedel alleen al vult een volledige ketel. Daarna is het bewerkingsproces klaar en kunnen we beginnen te puzzelen."