Spontane staking bij Brantano: "Personeel is onzekerheid beu"

De rechtstreekse aanleiding voor de spontane staking is een misverstand. Het FNG-personeel kreeg van het sociaal secretariaat, dat de loonberekening doet, een individuele jaarrekening tot eind juli, terwijl dat document normaal pas na een volledig jaar wordt verstuurd. "Maar zo'n document wordt ook opgemaakt als er een faillissement in aantocht is", zegt Sven De Scheemaeker van de christelijke vakbond ACV Puls. "Het personeel interpreteert dit dan ook als de voorbode van een faillissement. Paul Lembrechts, de CEO van FNG, zei dat het om een vergissing gaat en dat het niet de bedoeling was dat die jaarrekening in de mailbox van elke werknemer zou terechtkomen." Het feit dat FNG aan het sociaal secretariaat gevraagd heeft om een jaarrekening op te maken, wijst er wel op dat het bedrijf zich voorbereidt op een eventueel faillissement.