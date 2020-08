Sportcoach Paul Van Den Bosch: "Alles is te doen maar sporten met een mondkapje maakt het alleszins een stuk moeilijker"

"Moeilijk gaat ook", een gezegde dat de komende weken zeker ook van toepassing is voor mensen die in de provincie Antwerpen wonen en willen gaan joggen of fietsen. Paul Van Den Bosch, sportcoach uit Herentals, spreekt met kennis en ervaring als hij zegt dat een mondkapje het sporten bemoeilijkt maar niet onmogelijk maakt.

"Tijdens een inspanning ademen we 20 tot 30 maal meer lucht in en uit, we stoten ook koolstofdioxide (CO₂) uit, die minder goed verspreid kan worden en die we daardoor ook weer inademen, én bovendien stoten we vocht uit, waardoor het mondmasker nat wordt en op den duur huiduitslag kan veroorzaken. Dat maakt het sporten lastig, maar dat wil niet zeggen dat het niet kan."