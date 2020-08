Stedelijk zwembad van Blankenberge gaat opnieuw (tijdelijk) dicht

Ook in Blankenberge zit het aantal coronabesmettingen in stijgende lijn. Voldoende reden, oordeelde de lokale veiligheidscel om het zwembad opnieuw tijdelijk te sluiten. Blankenberge wil de zwemmers op die manier beschermen tegen een eventuele besmetting in het zwembad, zegt burgemeester Daphné Duméry (N-VA).

"In Blankenberge valt het aantal besmettingen nog wel mee, maar we moeten preventief denken. Dus als er risico's zijn, moeten we in de eerste plaats de risicoplaatsen aanpakken. Het zwembad ging als laatste weer open na de lockdown en is dus ook de eerste om opnieuw te sluiten in het licht van de stijgende cijfers", aldus Duméry.

De zwembaden in ons land moesten in maart sluiten vanwege de corona-epidemie en ze mochten pas op 1 juli opnieuw openen. Het coronavirus zou zich niet in het water verspreiden, maar in kleedkamers en douches zou het virus zich eventueel wel kunnen verspreiden. Om dat te vermijden zijn er nu in de zwembaden strikte circulatieplannen en wordt ook het aantal zwemmers flink beperkt.