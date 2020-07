Stefaan uit Essen is testpersoon voor mogelijk coronavaccin: "Mijn kleine bijdrage tegen dat smerig beest"

Drempelvrees had Stefaan wel een beetje, tot hij meer uitleg kreeg van de experts die het project begeleiden. "Ik zag mezelf al met uitpuilende ogen en opgezwollen kaken. Gelukkig kreeg ik een uitgebreide toelichting op voorhand met een lijst van de mogelijke risico's. Die zijn goed onderzocht geweest met proefdieren, al kunnen ze niets uitsluiten." Enkele weken geleden kreeg Stefaan al zijn eerste inspuiting, toen ging het om een kleine dosis. "Ze hebben mij vier uur lang geobeserveerd om te zien hoe ik zou reageren. Dat was heel spannend, want je zit de hele tijd je lichaam af te speuren om te zien of er nergens een builtje tevoorschijn komt. Deze week kreeg ik een tweede inspuiting met een grotere dosis maar nu was ik er geruster in. Ik ben wel blij dat het achter de rug is maar ik voel me goed. Ze gaan me nu verder opvolgen om na te gaan of ik geen symptomen krijg." Stefaan hoopt nu dat hij ook het vaccin krijgt, als het er is. "Er zijn vijf miljard mensen op de wereld en ik vraag me af hoe het vaccin verdeeld zal worden."