Straten Kapelle-op-den-Bos lopen door in Antwerpen: "Wij worden langs geen kanten betrokken bij hun maatregelen"

Verschillende straten in Kapelle-op-den-Bos in Vlaams-Brabant, zoals de Bormstraat, lopen over de provinciegrens heen tot in Antwerpen. De straat blijft dezelfde, maar het dorp verandert. Dat zorgt voor een bizarre situatie met de avondklok van provincie Antwerpen want in principe zou de ene kant van de straat de Antwerpse reglementen moeten volgen, maar de andere niet.