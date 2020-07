Treurende ezel balkt hartverscheurend om haar gestorven zus in Wondelgem

Fleur is ook al niet meer van de jongste. 27 jaar geleden werd ze in Wondelgem geboren bij haar eigenaars in Wondelgem. Tot vorige week was ze niet alleen. Ze had een oudere zus Bieke (30) met wie ze de weide deelde. Maar er was iets mis met de tanden van Bieke. Daardoor moest ze naar de dierenkliniek in Merelbeke, en daar is ze gestorven.

Op de facebookpagina Wondelgem Leeft hebben de eigenaars zich nu verontschuldigd omdat Fleur rouwt en meer balkt dan normaal. "We doen alles wat we kunnen om haar te troosten", vertelt eigenares Angeliqie. "We geven haar de hele dag aandacht. We proberen haar zo goed mogelijk op te vangen. Ze krijgt koekjes en appels, maar je merkt dat ze treurt. ."