Turkije keurt controversiële wet goed om sociale media nog meer te controleren

Verder noemen critici het een gemiste kans om aansluiting te vinden bij de mondiale digitalisering. Ze vrezen dat Turkije op economisch, politiek en technologisch vlak de gevolgen zal dragen en zich verder zal isoleren van de rest van wereld.



Of de socialemediabedrijven zich naar de nieuwe wet zullen voegen, is niet bekend. Twitter en Facebook worden reeds van nabij gevolgd door de Turkse autoriteiten. Uit gegevens van Twitter, over het eerste semester van 2019, blijkt dat Turkije een van de landen is die het meest vragen om inhoud in te trekken.