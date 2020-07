Tweeling Deli en Cécile viert 95e verjaardag in Assenede: “Zie jij nu twee oude mensen voor u, mijnheer?”

Deli en Cécile De Baerdemaecker, geboren in het jaar 1925, hebben dinsdag in intieme kring hun verjaardag gevierd. De twee zussen zijn al sinds het begin onafscheidbaar. “We hebben altijd hetzelfde gedacht. Alleen hebben we gelukkig niet voor dezelfde man gekozen”, lacht Deli. Ze delen dan weer wel dezelfde trouwdag. “Deli zei, ik ga trouwen. Dan trouw ik ook, reageerde ik”, vertelt Cécile. “We zijn op dezelfde dag getrouwd. De pastoor wou ons twee keer doen betalen, terwijl er maar één viering was. We moesten 400 frank leggen in plaats van 200. Natuurlijk hebben we niet betaald.”