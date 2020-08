"Non-binariteit is geen modewoord, maar het knagende gevoel niet te passen in de hokjes man/vrouw" 

Non-binair

Een non-binair persoon is iemand die zich niet thuis voelt in de binaire gendercategorieën man of vrouw en zich beter voelt bij een andere, niet-binaire genderidentiteit. Dit uit zich soms in de genderexpressie, door mannelijke en vrouwelijke kenmerken te combineren of net te verwerpen. Genderidentiteit en genderexpressie zijn echter niet per definitie met mekaar verbonden. M.a.w. de uiterlijke verschijning kan verschillen van hoe een non-binair iemand zich vanbinnen voelt.

Aanspreekvormen

Non-binaire personen voelen zich vaak niet comfortabel bij de binaire hij/zij, hem/haar, zijn/haar voornaamwoorden. Hun verkiezen eerder de voornaamwoorden: die, hen en hun.

Hoe vaak komt gender non-binariteit voor?

Sinds de toenemende aandacht voor het "non-binaire" binnen het genderspectrum hebben veel mensen die zich vroeger gedwongen voelden tussen “man of vrouw” te kiezen meer vrijheid gekregen. Iemand die vroeger voor transgender werd aangezien, maar alleen verlangde naar een gedeeltelijke geslachtsaanpassing, kwam vroeger niet in aanmerking voor een medische behandeling. Wie de knoop dan toch maar in de richting van medische behandeling doorhakte, diende dan ook "all the way" te gaan. Hierdoor zijn een aantal non-binaire personen vroeger ten onrechte als transman of transvrouw bestempeld. Uit een studie van 2018 bleek dat 22% van de transgenders zich als non-binair identificeerden.