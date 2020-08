Verwarring voor grensbewoners Tessenderlo en Laakdal: “Ik mag de hele nacht buiten en mijn buurman niet”

Je moet maar eens vlakbij de grens tussen de provincies Limburg en Antwerpen wonen. Jouw buurman, waar je misschien een goed contact mee hebt, moet vanaf half twaalf ’s avonds binnenblijven. En jij als Looienaar bv. moet dat niet. En dat terwijl bij sommigen de grens op enkele meters van hun oprit ligt.

In Laakdal reageren de grensbewoners verward. “In Vlaams-Brabant en Limburg moeten de cafés dicht zijn om één uur ’s nachts”, vertelt een buurtbewoner. “En hier om elf uur. Dat is heel vreemd. Hier hoor je overigens niets van corona. Dat situeert zich in stad Antwerpen en omliggende gemeenten. Waarom ze dan maatregelen voor de hele provincie nemen, is voor mij een vraagteken.” Een verre buur treedt hem bij. “Ik woon in Antwerpen en mijn buurman woont in Limburg. Dus hij mag langer op café dan ik. Dat is heel gek.”