Voorlopig geen bezoek meer in 8 Antwerpse woonzorgcentra. Iemand heeft er positief getest op corona, of is er een vermoeden van besmetting.

Het gaat om een procedure die wordt toegepast als er sprake is van infecties in een woonzorgcentrum van het Zorgbedrijf Antwerpen, dat is al eerder zo geweest bij griep en nu met corona. "Als er een potentiële besmetting binnenzit, bij een bewoner of bij het personeel, dan gaat het complex tijdelijk in quarantaine tot iedereen is getest. We doen dat om erger te voorkomen", zegt voorzitter Fons Duchateau. "Het gaat dan om een periode van vijf tot zeven dagen, afhankelijk van hoe snel we verdere testresultaten krijgen. Hoeveel mensen er worden getest, verschilt van situatie tot situatie. Momenteel gaat het telkens om zeer controleerbare situaties, er zijn geen uitbraken." De bewoners en de families zijn verwittigd. Tijdens de quarantaine probeert het Zorgbedrijf ervoor te zorgen dat er toch zoveel mogelijk contact is, op andere manieren.