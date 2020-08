Warme oproep in Mol: "Laat de handelaars niet in de steek tijdens de koopjes. Ga shoppen maar doe het volgens de regels"

Normaal gezien kon je het hele weekend lang feestelijk winkelen in een verkeersvrij centrum van Mol. Maar gaat dat niet meer door, als gevolg van de nieuwe strengere coronamaatregelen. Je moet alleen gaan winkelen, en telkens maar maximum 30 minuten per winkel. Toch gaat de koopzondag gewoon door. De burgemeester van Mol, Wim Caeyers (CD&V), roept zijn inwoners op om ondanks de maatregelen toch in Mol te gaan shoppen. "We doen een oproep aan de Mollenaars om daar individueel en veilig naartoe te gaan en effectief ook wat euro's uit te geven want onze handelaars hebben het heel moeilijk", zegt Caeyers. "We hebben heel wat mooie winkels in onze gemeente en vooral in de kledingzaken ligt er nog heel wat voorraad van het seizoen dat nu bijna voorbij is. Het is van cruciaal belang dat zij omzet kunnen draaien. Jaar in jaar uit maken zij van onze gemeente een bruisend handelscentrum. Dat moet zo blijven".