West-Vlaanderen heeft meeste ziekenhuisopnames: "Hopen dat de maatregelen nu effect zullen hebben"

Het aantal coronabesmettingen in ons land blijft fors stijgen. Er worden ook steeds meer mensen opgenomen in de ziekenhuizen. In de provincie West-Vlaanderen liggen er 35 mensen in het ziekenhuis. Dat is het hoogste cijfers van heel België. 23 van hen liggen op dit ogenblik in het AZ Delta in Roeselare. 2 coronapatiënten liggen op de dienst intensieve zorgen. Het gaat voornamelijk om oudere mensen, al dan niet met een extra aandoening.

"Voor het personeel is het net haalbaar", zegt paramedisch directeur Jan Hebbrecht van het AZ Delta. "We hopen echt dat de genomen maatregelen effect hebben en dat we een 2de coronapiek kunnen vermijden. Het is heel belangrijk dat de curve terug afvlakt."