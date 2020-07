Wetenschappers testen nieuwe techniek om nesten van Aziatische hoornaars te vinden in De Pinte

“Zo’n hoornaar merken is trouwens niet gemakkelijk”, geeft Schoonvaere toe. “Maar oefening baart kunst. Wij gebruiken eigenlijk de techniek die imkers gebruiken om de koningin van een bijenkolonie te merken. De hoornaar krijgt dan een gekleurde stip en nummer op zijn lijf. Het is belangrijk dat we het dier niet aanraken als we het merken. Daarom vangen we de hoornaar met een net en brengen we het insect zo over naar een kooitje waar we de stip aanbrengen.”