West-Vlaamse zorgsector is klaar voor tweede golf: "We hebben nu wel genoeg beschermingsmateriaal"

Tijdens de eerste golf van de corona-epidemie werden Defensie en de civiele bescherming volop ingeschakeld om ziekenhuizen, woonzorgcentra, gezondheidsdiensten en zorgverstrekkers te voorzien van de nodige beschermingsmiddelen. "En dat was nodig", vertelt Katalien Dendooven, de algemeen directeur van het Wit-Gele Kruis West-Vlaanderen.

"Gelukkig hadden we bij het Wit-Gele Kruis wel een voorraad, maar het was wel erg nipt. Deze levering, de derde ondertussen, is dus heel erg welkom. Zo moeten we onze medewerkers nooit zonder bescherming de baan opsturen. We hebben veel chirurgische mondmaskers, schorten, beschermingsbrillen en handschoenen gekregen. Maar dat betekent niet dat we op onze lauweren moeten rusten. Er kan altijd een tekort optreden. We moeten dat goed opvolgen."