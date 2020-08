Dienstenbedrijf Acerta vreest terugval horecapersoneel: "Het einde is nog niet in zicht"

Met de heropstart van de horeca ging het nochtans iets beter, al was de tewerkstelling nog steeds ondermaats. "Door de maatregelen in de provincie goed na te leven, kan hopelijk een terugval van het personeel voorkomen worden", zegt Patrick Demuylder van Acerta Vlaams-Brabant. "Met de heropflakkering van het coronavirus, merken we dat er een enorme terugval is. Zeker in het Antwerpse, waar bijkomende maatregelen zoals het vervroegen van het sluitingsuur nodig waren op vlak van veiligheid."

De horeca in Antwerpen zal het moeilijk krijgen zegt Demulder, maar hij hoopt dat dit in Vlaams-Brabant voorkomen kan worden.