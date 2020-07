Beeldje Manneken Pis is toch het echte uit de 17e eeuw: "Gaatje in poep boren was te gevaarlijk"

Eerst en vooral: nee, het beeldje dat in de Stoofstraat staat, waar buiten de coronatijd zoveel toeristen naartoe trekken, is niet het echte beeldje, maar een kopie. Dat echte beeldje staat in het museum van de stad Brussel. Vijf jaar geleden is het onderzoek begonnen.

Herman Terryn van de VUB deed het materiaalonderzoek. Om te controleren of het beeldje echt uit de 17e eeuw kwam, zou hij in het beeldje moeten gaan. Maar dat is te gevaarlijk en ook het museum en de verzekering stonden daar niet voor te springen: "Eén van de mogelijkheden om de echtheid te onderzoeken, was om in zijn poep een gaatje te boren en daar bijvoorbeeld een stukje hout weg te nemen", zegt Terryn.