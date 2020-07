Belgische economie kromp de voorbije maanden met 12 procent, ook historische dip voor de Duitse economie

Ook het BBP van Duitsland lag tussen april en juni ruim tien procent lager, dan in de drie maanden daarvoor. Dat is de grootste recessie in de recente Duitse geschiedenis. Maar wel wat beter - of minder erg - dan de cijfers van ons land dus. Duitsland is voor ons land trouwens een erg belangrijke handelspartner, de twee economieën zijn sterk met elkaar verbonden.

Om te beginnen is de Duitse export fors gedaald, denk bijvoorbeeld aan de auto-industrie. Maar ook de binnenlandse uitgaven zijn gedaald, ook de Duitse bevolking geeft dus minder uit in eigen land. Ook de investeringen van de bedrijven zijn geslonken, en dat is geen goed nieuws voor de nabije toekomst. Alleen de Duitse overheid heeft de voorbije maanden méér uitgegeven dan voordien, in een poging om de economie te steunen.