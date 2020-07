Brouwer AB InBev hard geraakt door sluiting horeca

AB InBev heeft in het tweede kwartaal veel minder bier verkocht door de coronacrisis, onder andere door de sluiting van de horeca in veel landen. Cafés, restaurants en hotels zijn doorgaans goed voor één derde van de omzet van de brouwer.

Sinds de versoepelingen in mei en juni gaat het opnieuw iets beter met de verkoop, zegt AB Inbev. De brouwer blijft voorzichtig nu ze opnieuw restricties van de horeca zien in bepaalde markten, klinkt het. Zuid-Afrika beperkte midden deze maand de verkoop van alcohol, wat ongetwijfeld een impact zal hebben op de resultaten in het derde kwartaal.

AB InBev zegt belangrijke maatregelen te hebben getroffen om te kunnen blijven investeren in de merken en een sterk herstel voor te bereiden.