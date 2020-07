Brussels minister van Gezondheid Maron: "Avondklok ook hier niet uitgesloten, maar nu niet aan de orde" 

"Ik denk dat een Antwerpse situatie in Brussel helemaal niet veraf is." Met die boodschap trok de hoofdarts van het Sint-Jan Ziekenhuis in Brussel, dokter Kenneth Coenye, gisteren aan de alarmbel.

In het testcentrum van het ziekenhuis test nu al zeven procent van de mensen positief, waar dat eind juni nog minder dan 1 procent was. En in Brussel werden gisteren 11 mensen opgenomen in het ziekenhuis, een derde van alle Belgische opnames door het coronavirus.

Bekijk de getuigenis van arts Kenneth Coenye uit "Terzake" hier en lees voort onder de video: