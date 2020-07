Minister Beke: "Burgemeesters kunnen vanaf morgen coronacijfers per wijk opzoeken"

Nochtans zijn er gemeenten, zoals Kortrijk, die beweren dat ze contactopsporing op lokaal niveau willen organiseren, maar dat ze worden tegengehouden door de Vlaamse overheid. "We hebben een gesprek gehad met de minister en het komt erop neer dat men twijfelt over de degelijkheid van van wat we willen doen, over de kwaliteit", zegt Kortrijks schepen Philippe De Coene (SP.A) daarover in de reportage uit Terzake.

"Maar dat zijn zwakke argumenten. Er is geen reden om daar aan te twijfelen. En al zeker niet door een agentschap dat er zelf niet in slaagt om dat te doen."