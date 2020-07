In de hele VS krijgen mensen ongevraagd zaden toegestuurd die uit China lijken te komen (en niemand weet waarom)

"Op dit moment hebben we geen bewijs dat dit iets anders is dan een "brushing scam" waarbij mensen ongevraagd items van een verkoper ontvangen die daarna valse klantencommentaren post om haar of zijn verkoop de hoogte in te jagen", gaat het voort. "We verzamelen de pakketjes zaden en zullen ze analyseren om na te gaan of ze schadelijk zijn voor de landbouw of het milieu in de VS."