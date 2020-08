Chiro van Waarloos dan toch niet welkom in Zedelgem

De Chiro van Waarloos mag dan toch niet op kamp in Zedelgem. Dat heeft de burgemeester van Zedelgem, Annick Vermeulen (CD&V-Nieuw), beslist. Aanvankelijk wilden de chiroleden op kamp in de Kempen, maar door de strengere coronamaatregelen in het Antwerpse mocht dat niet meer. Daarna zouden ze in Zedelgem op kamp gaan, maar ook dat mag niet doorgaan.