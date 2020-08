Chiro Waarloos organiseert kamp op eigen terrein, omdat ze nergens anders welkom zijn

“Ik heb inderdaad de burgemeester ingelicht, omdat dat mijn verantwoordelijkheid is”, zegt Bart Seldeslachts (N-VA), burgemeester van Kontich. “Maar ik heb wel verteld dat het een leuke groep is met veel verantwoordelijkheidszin. Je kan er goede afspraken mee maken en ze hadden zelfs draaiboeken gemaakt om volledig coronaproof te zijn. Bovendien gingen de besmette personen niet mee op kamp.”

In allerijl zocht de Chirogroep een nieuwe kampplaats. Eerst werd dat een terrein in Zandhoven, in de provincie Antwerpen, en later in Zedelgem, in West-Vlaanderen. Maar ook op deze twee kampterreinen waren de Chiroleden uit Waarloos niet langer welkom.